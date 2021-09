Samsung Galaxy S22 Ultra: i render delle cover anticipano il design?

Vi avevamo tempo a dietro di alcuni leak che avevano preso di mira la serie dei Samsung Galaxy S22, non ancora ufficiale vista la mancanza di informazioni da parte del colosso, ma potenzialmente già anticipata da diverse fonti. Dopo aver approfondito in un nostro articolo dedicato dei dettagli relativi allo schermo, potete trovarlo al seguente link, si torna oggi a parlare dei Samsung Galaxy S22 Ultra, per via di un leak arrivato da parete di una fonte piuttosto affidabile: Ice Universe.

L’utente ha approfondito nello specifico i cambiamenti al design del dispositivo, in seguito all’arrivo dei primi render leakati che non avevano sorpreso particolarmente l’utenza. Il telefono somiglia in particolar modo a un Galaxy Note, ma c’è da specificare che – nonostante l’attendibilità della fonte – non avremo modo di dare il tutto per vero fino a che la compagnia non avrà finalmente parlato ai fan del nuovo device. Potete ammirare le foto in questione nel Tweet allegato qui di seguito, giunte apparentemente grazie ai produttori delle cover.

Breaking:Samsung phone protective case manufacturer has begun to build S22 series protective case . We can see that the camera area is just like our rendered drawing, but unfortunately, It just knows the shape of this area, whether it is “P”or “11” , and he does not know. pic.twitter.com/yYtZF8lZXl — Ice universe (@UniverseIce) September 30, 2021

Ovviamente, potremmo avere a che fare con un dispositivo completamente diverso quando questo arriverà sul mercato, ed è bene quindi che sia chi apprezza il design anticipato dal leaker, sia chi non gradisce il cambio di rotta della compagnia, non dia il tutto per scontato fin da subito.

Attualmente, non essendo presente alcun dettaglio in merito alla data d’uscita del Samsung Galaxy S22 Ultra, non abbiamo informazioni che ci possano far immaginare quando il device vedrà finalmente da luce dei riflettori. C’è da specificare tuttavia che Ice Universe stesso ha spiegato che il nome utilizzato fino a ora è corretto, e pare quindi che non si tratterà dell’altrettanto chiacchierato Note 22 Ultra. Restiamo per il momento in attesa di novità da parte del colosso sudcoreano, che speriamo non si facciano attendere troppo.