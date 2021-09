Samsung Galaxy S22 Ultra: un leak svela dettagli sullo schermo

Vi avevamo parlato da pochissimo tempo della nuova serie Samsung Galaxy S22 (trovate a questo link il nostro approfondimento sulla questione), visto che i primi leak avevano iniziato a prendere di mira i nuovi smartphone dell’azienda. Tuttavia, le novità non sono finite qui, e mentre le prime informazioni riguardavano il comparto delle fotocamere dei dispositivi, questa volta il tutto riguarda nello specifico il Samsung Galaxy S22 Ultra, che sembra avrà la possibilità di offrire delle novità davvero interessanti per gli utenti, al punto da farsi amare alla follia.

Nonostante Samsung abbia da poco spostato parte del suo focus sui dispositivi pieghevoli infatti, sembra che la nuova serie avrà modo di competere con l’agguerrito mercato senza troppi problemi, almeno stando alle prime informazioni emerse, che andranno però confermate da parte dell’azienda prima di poter essere prese come oro colato. Anche questa volta, le novità arrivano grazie al noto leaker Ice Universe, che nel cinguettio ammirabile qui di seguito si è espresso sulla piattaforma di Twitter in merito al Samsung Galaxy S22 Ultra.

In terms of appearance, believe me, when you see S22 Ultra, you will not like any phones.😊

— Ice universe (@UniverseIce) September 18, 2021