Samsung Galaxy S22 e S22+: nuove informazioni sulla fotocamera e molto altro

Si inizia già a parlare dei nuovi Samsung Galaxy S22. Nuovi rumor parlano del sensore scelto da Samsung per la fotocamera del suo prossimo flag-ship, e non solo.

I nuovi Samsung Galaxy S22 e S22+ useranno i nuovi sensori ISOCELL GN5, annunciati da Samsung proprio di recente. A dirlo è il noto leaker IceUniverse e, nonostante non si tratti di un’informazione confermata, si tratta di un’indiscrezione verosimile.

L’ISOCELL GN5 è un sensore da 50MP che dalla sua vanta pixel da 1.0μm e il supporto a Dual Pixel Pro, ossia una tecnologia proprietaria di Samsung per la messa a fuoco – offre un importante passo in avanti rispetto alla tecnologia PDAF in termini di velocità e resa finale.

Il nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra usa un sensore simile: l’ISOCELL GN2, che tuttavia ha pixel leggermente più grandi.

Quanto al Galaxy S22 Ultra – e quindi il modello high-end -, quest’ultimo dovrebbe montare una versione aggiornata del sensore da 108MP già visto sul Galaxy S21 Ultra attualmente in commercio. Il sensore principale sarà ovviamente affiancato da un ultra-wide e dai due obiettivi da 10MP con zoom ottico (anche quest’ultima soluzione era già presente sull’S21 Ultra).

Ice Universe ci fornisce anche qualche nuova informazione sull’Exynos 2100, che avrà un Cortex-X2 da 2,9GHz, tre performance core da 2,8GHz e, infine, quattro efficiency core da 2,2GHz. La potenza della GPU dovrebbe invece cambiare leggermente a seconda del modello di smartphone, con il Galaxy S21 Ultra che risulterà ovviamente essere il più potente dei tre. Infine, ci si aspetta che il anche il Galaxy S22 Ultra supporti la ricarica rapida a 45W.

I nuovi smartphone della linea Galaxy di Samsung sono attesi per gennaio del 2022.