Apple Watch Series 6: la compagnia ferma le vendite per far spazio alla Series 7

Gli Apple Watch Series 7 sono finalmente pronti ad arrivare sul mercato, come confermato dal colosso di Cupertino, che commercerà i dispositivi nella giornata del 15 ottobre 2021, in seguito all’apertura dei pre-order. Tuttavia, con la possibilità di acquistare i nuovi orologi smart, i clienti non sono più ufficialmente in grado di potersi munire di un qualunque dispositivo della Series 6 dal sito ufficiale di Apple, che adesso presenta solo Apple Watch SE, Apple Watch Series 3 e ovviamente Apple Watch Series 7.

La compagnia ha purtroppo confermato quindi la fine della vendita diretta degli Apple Watch Series 6, arrivata solo in seguito all’annuncio della data d’uscita. C’è da dire che anche in questo momento diversi modelli non erano già più acquistabili, visto che le scorte risultavano terminate sul sito ufficiale, e sicuramente la maggior parte degli utenti deciderà di procedere in tal caso con un nuovo device della Series 7.

Come confermato nel corso dell’ultimo evento, i nuovi dispositivi offrono molte più funzionalità agli utenti, ve ne abbiamo parlato all’interno del nostro articolo dedicato, che trovate a questo link. C’è da specificare che questi non si presentano grossi update per quanto riguarda l’hardware, visto che hanno lo stesso processore della scorsa serie, come spiegato nel nostro approfondimento.

Fra dimensioni aumentate e maggiori potenzialità svelate nel corso dell’ultimo evento di settembre, Apple ha però presentato delle vere rivoluzioni per i suoi prossimi gioiellini, che verranno rilasciati nella giornata del 15 ottobre, e sono come detto già preordinabili sul sito ufficiale. Restiamo in attesa di scoprire se le vendite dei nuovi orologi smart risulteranno ottime come avvenuto con gli iPhone 13, i quali hanno avuto una richiesta tale da non permettere all’azienda di rispettare tutte le date di consegna previste, almeno per quel che riguarda i Pro e Pro Max, particolarmente ricercati dall’utenza.