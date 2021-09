Apple Watch Series 7 è ufficiale, scopriamo i dettagli sui modelli

Durante l’evento di oggi, tutti i fan non aspettavano altro che scoprire le novità di Apple per quel che concerne gli iPhone 13, ma c’è stato un ulteriore argomento approfondito da parte del colosso di Cupertino. Dopo i rumor arrivati nelle scorse settimane abbiamo potuto infatti dare uno sguardo da vicino alla nuova Apple Watch Series 7, che ci ha mostrato da vicino le novità tech per quel che concerne gli smartwatch prodotti da parte della compagnia.

Dettagli dell’Apple Watch Series 7

Stando a quanto mostrato, abbiamo avuto a che fare con un redesign piuttosto marcato, visto che ci troviamo davanti a un display piatto, proprio come gli angoli, il che ricorda quanto avvenuto con il passaggio da iPhone 11 a iPhone 12. Fra le novità abbiamo anche a che fare con un processore più veloce, perfetto per i processi che gli utenti si troveranno a svolgere con l’arrivo del device sul mercato.

Fra i cambiamenti abbiamo anche delle misure leggermente più grandi, visto che si è passati a 41 mm e 45 mm, rispetto ai già visti 40 mm e 44 mm dei precedenti modelli. Il tutto è avvenuto grazie al display leggermente più grande, con cornici più sottili del 40%, che per fortuna non altereranno la compatibilità per quel che riguarda i bracciali venduti dal colosso nel corso di questi anni.

Troviamo una serie di nuovi bottoni decisamente più grandi, come anche le scritte che saranno presenti, grazie all’ampiezza del display. Non manca una tastiera utilizzabile con facilità, con anche la feature dello scorrimento e nuove animazioni per le facce del dispositivo. Si è parlato di un dispositivo particolarmente resistente, con la certificazione IPX6, resistente all’acqua con la certificazione WR50.

La batteria è pensata al fine di durare per un giorno intero, e si ricaricherà il 33% più veloce del precedente modello, basteranno 33 minuti che caricheranno interamente la batteria attraverso il nuovo sistema magnetico. Sono stati mostrati i molti colori con cui il dispositivo arriverà, come anche i vari nuovi bracciali, e anche in questo caso parliamo di un dispositivo ecosostenibile al 100%.

La nuova serie non ha aggiunto cambiamenti per le feature legate alla salute, visto che non abbiamo ancora visto l’arrivo della misurazione corporea e del tracciamento del glucosio nel sangue.

Apple Fitness+

Nel corso della conferenza, c’è stato anche un approfondimento relativo a Apple Fitness+, pensato come il nome suggerisce per usare il bracciale quando si pratica sport. Si parla di un servizio che permette di accedere a decine di contenuti per scoprire di più sull’esercizio fisico, con anche le varie misurazioni che permettono di scoprire dati precisi mentre si eseguono le attività.

Sono stati mostrati anche i Workout di gruppo, i quali saranno disponibili su iPhone, iPad e Apple TV, e permetteranno di mettere in contatto gli utenti mentre si allenano in contemporanea.

Come confermato, il tutto arriverà anche in Italia quest’autunno, ma non abbiamo ancora un periodo più preciso, anche se servirà aspettare senza dubbio solamente qualche settimana prima di poterne finalmente sapere di più.

Prezzi e disponibilità

Nel corso della conferenza è stato confermato che il prezzo di partenza è di 399$, con il debutto che arriverà quest’autunno, in un periodo non ancora specificato.