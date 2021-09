Apple Watch Series 7, il processore è lo stesso del Series 6

Presentando il nuovo Apple Watch Series 7, Apple non si è soffermata più di tanto sulle novità introdotte sul fronte della componentistica. Ora sappiamo perché: il nuovo smartwatch monta esattamente lo stesso processore visto sull’Apple Watch Series 6. Non si tratta di una versione vagamente rivisitata, ma proprio dello stesso chip.

La rivelazione ci arriva dalla piattaforma XCode, che viene usata dagli sviluppatori per progettare le app per iOS. Entrambi i device montano il processore indicato dal numero di serie t8301. La presenza dello stesso identico nome in codice non lascia spazi a grossi dubbi, è esattamente lo stesso modello.

The fact that it doesn’t even get a new model code makes me think that the rumors about a redesign were right, but something went south at too late of a time to be fixed, and they had to improvise. https://t.co/c6VckCnzv1

— Guilherme Rambo (@_inside) September 15, 2021