The Fall of the House of Usher: Mike Flanagan farà una serie Netflix sulle storie di Edgar Allan Poe

Netflix ha annunciato che Mike Flanagan adatterà in versione serie TV alcuni lavori di Edgar Allan Poe nel telefilm The Fall of the House of Usher.

Dopo Stephen King ed altri grandi scrittori horror, Mike Flanagan ha deciso di toccare un altro mostro sacro: stiamo parlando di Edgar Allan Poe, a cui il regista dedicherà una serie TV intitolata The Fall of the House of Usher che sarà adattata dalla piattaforma streaming Netflix.

La serie di Mike Flanagan dal titolo The Fall of the House of Usher e dedicata ad Edgar Allan Poe sarà composta da otto episodi, e si baserà su alcune storie del popolare scrittore. Il titolo trae spunto da un racconto di Poe. Il telefilm non dovrebbe dare origine ad una serie di stagioni, ma, così come per altri lavori di Flanagan, si dovrebbe esaurire in un’unica stagione.

I produttori del progetto saranno Mike Flanagan e Trevor Macy di Intrepid Pictures, assieme a Melinda Nishioka che farà da co-produttrice esecutiva, che lavorerà in coordinazione con Emmy Grinwis e Michael Fimognari.

Flanagan dirigerà i primi quattro episodi della serie, mentre gli altri quattro saranno diretti da Michael Fimognari.

Ricordiamo che Flanagan arriva dal successo di The Haunting of Hill House e di The Haunting of Bly Manor, e da poco ha lanciato Midnight Mass. Un altro suo progetto in lavorazione è The Midnight Club.