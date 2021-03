The Midnight Club: Mike Flanagan ha iniziato le riprese

Mike Flanagan ha postato su Twitter la foto del ciak che dà inizio alle riprese della serie televisiva The Midnight Club. Il regista di The Haunting of Hill House e di The Haunting of Bly Manor è quindi pronto a lavorare su un’altra serie televisiva horror.

Questa è la foto che dà il via alle riprese di The Midnight Club.

The Midnight Club è il titolo della nuova serie horror realizzata da Mike Flanagan. Il regista per il progetto avrà a disposizione un’attrice d’eccezione: stiamo parlando di Heather Langenkamp, già protagonista della saga di Nightmare On Elm Street.

Flanagan ha annunciato il cast completo della serie, che sarà composto da Igby Rigney, Ruth Codd, William Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Shephard, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Samantha Sloyan, Matt Biedel.

The Midnight Club racconta di un gruppo di adolescenti malati terminali che si radunano insieme a mezzanotte per raccontarsi delle storie di paura. Il patto che li lega riguarda il fatto che, chi di loro sarà il primo ad andarsene, si cercherà di mettere in contatto con il resto del gruppo dall’oltretomba.

La serie TV su The Midnight Club sarà distribuito direttamente su Netflix.