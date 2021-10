Midnight Mass: due making of dell’acclamata miniserie horror di Netflix

06—Ott—2021 / 8:34 AM

Siamo nel periodo dell’anno più propizio alla visione di horror: uno di quelli più apprezzati degli ultimi tempi è Midnight Mass, miniserie ideata e diretta da Mike Flanagan, che in questo video esclusivo di Netflix discute col collega produttore Trevor Macy su come è nato questo progetto particolarmente personale, largamente ispirato dall’educazione cattolica del suo showrunner. In un secondo video, invece, scopriamo la simbologia che c’è dietro all’ideazione del contesto delle vicende narrate.

Si tratta della storia di una piccola comunità su un’isola remota le cui divergenze sono amplificate dal ritorno di un giovane caduto in disgrazia (Zach Gilford) e dall’arrivo di un carismatico prete (Hamish Linklater). Quando la comparsa di padre Paul nell’isola di Crockett coincide con eventi inspiegabili e apparentemente miracolosi, un rinnovato fervore religioso cattura l’intera comunità, ma quale sarà il prezzo da pagare?

Il cast della miniserie di sette episodi ideata e diretta da Flanagan (che, lo ricordiamo, è anche l’autore dell’apprezzato The Haunting of Hill House) include Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas e Michael Trucco. La produzione esecutiva della serie è affidata a Flanagan e Trevor Macy per Intrepid Pictures.

