Peacemaker: la prima clip della serie TV di HBO Max con John Cena

HBO Max ha diffuso la prima clip dedicata a Peacemaker, la serie TV con protagonista John Cena, realizzata da James Gunn, che si può considerare come una sorta di spin-off di The Suicide Squad. La clip riprende ed amplia la visione di uno spezzone mostrato qualche tempo fa assieme ad altri estratti di serie TV e progetti in uscita su HBO Max.

James Gunn ha rivelato che il telefilm sarà un prequel di The Suicide Squad. Ecco le sue parole:

Peacemaker sarà un prequel, perché durante la storia si potrà scoprire da dove viene il personaggio. C’è un momento in The Suicide Squad in cui Bloodsport parla di suo padre, e Peacemaker fa un cenno con la testa. Quello è il seme da cui ha preso spunto tutta la serie su Peacemaker.

Per lo show su Peacemaker sono stati coinvolti John Cena che interpreterà il protagonista Christopher Smith, aka Peacemaker, un vigilane pacifista che lotta per riportare la pace; Steve Agee sarà John Economos, Danielle Brooks farà Leota Adebayo, Robert Patrick sarà Auggie Smith, Jennifer Holland interpreterà Emilia Harcourt, Chris Conrad sarà Vigilante, Christopher Heyerdahl farà Captain Locke, Chukwudi Iwuji interpreterà Clemson Murn, Lochlyn Munro sarà Larry Fitzgibbon, Annie Chang farà Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow sarà Keeya, e Rizwan Manji sarà Jamil.

La serie TV debutterà a gennaio su HBO Max, e sarà composta da otto episodi.

