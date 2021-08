Peacemaker: James Gunn rivela che sarà un prequel di The Suicide Squad

Con The Suicide Squad da poco uscito nelle sale cinematografiche, gli appassionati DC Comics stanno già pensando alla serie TV spin-off dedicata a Peacemaker, e James Gunn si è voluto soffermare sul progetto, spiegando che si tratterà di un prequel.

Ecco le parole di James Gunn a Variety:

Peacemaker sarà un prequel, perché durante la storia si potrà scoprire da dove viene il personaggio. C’è un momento in The Suicide Squad in cui Bloodsport parla di suo padre, e Peacemaker fa un cenno con la testa. Quello è il seme da cui ha preso spunto tutta la serie su Peacemaker.