Peacemaker: ecco le prime scene in un video di HBO MAX

HBO Max ha condiviso un filmato in cui ha mostrato una selezione di contenuti tratti dai più importanti film e serie TV prossimamente in uscita, e tra tutti spicca la presenza di Peacemaker, lo spin-off di The Suicide Squad con John Cena protagonista, di cui sono state mostrate le prime scene.

Ecco il filmato di HBO Max che mostra le prime scene di Peacemaker, ma anche estratti di Succession, Curb Your Enthusiasm, Sex and the City, Gossip Girl, Euphoria, King Richard, Dune, e The Matrix Resurrections.

Nelle scene dedicate a Peacemaker vediamo il protagonista entrare in un ristorante travestito da supereroe, con il personaggio di Jennifer Holland che gli chiede come mai indossi il costume, e la risposta del character di John Cena è “Questa è un’uniforme”.

Non manca poi anche un piccolo sguardo alla serie revival dedicata a Sex and the City.

Per lo show su Peacemaker sono stati coinvolti John Cena che interpreterà il protagonista Christopher Smith, aka Peacemaker, un vigilane pacifista che lotta per riportare la pace; Steve Agee sarà John Economos, Danielle Brooks farà Leota Adebayo, Robert Patrick sarà Auggie Smith, Jennifer Holland interpreterà Emilia Harcourt, Chris Conrad sarà Vigilante, Christopher Heyerdahl farà Captain Locke, Chukwudi Iwuji interpreterà Clemson Murn, Lochlyn Munro sarà Larry Fitzgibbon, Annie Chang farà Sophie Song, Elizabeth Faith Ludlow sarà Keeya, e Rizwan Manji sarà Jamil.