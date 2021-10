MacBook Pro M1X in arrivo già ad ottobre?

Si continua a parlare dei nuovi prodotti di Apple che dovrebbero arrivare già nel 2021, visto che a quanto pare la compagnia non ha ancora terminato di stupire l’utenza, e tutte le novità mostrate durante l’evento di settembre verranno accompagnate da ulteriori prodotti. Parliamo in questo caso della famiglia di MacBook Pro nota come M1X, la quale sembra sia entrata di recente in fase di produzione di massa, e quindi sarebbe pronta a essere svelata ufficialmente da parte del colosso di Cupertino.

Il tutto è stato svelato grazie alla newsletter che prende il nome di Power On, a cura del noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Stando a quanto riportato in merito alla questione da MacRumors, dovremmo avere a che fare con un lancio già per il mese di ottobre, che forse potrebbe slittare a novembre per via della carenza di scorte. Si tratta per il momento di informazioni non ancora confermate, e neanche Gurman stesso è sicuro di quanto avverrà, visti i molteplici problemi che affliggono il mercato in questo periodo.

Come spiega Wccftech, sembra che ciò riguarderebbe anche l’arrivo dell’Apple Watch Series 7 solamente in seguito all’evento, visto che nella giornata di oggi è stata confermata la data di lancio e quella di apertura dei preorder, ve ne abbiamo parlato in questo articolo. Pare che i device in questione avranno un redesign, con anche diverse ulteriori porte per migliorare le possibilità di collegamento, e il supporto alla tecnologia MagSafe.

Nel caso in cui il tutto venisse confermato, non ci resterà che scoprire anche le potenzialità del chip noto come M1X targato Apple, il quale dovrebbe avere una CPU da 16 o 32 core, e risultare nettamente migliore sul campo delle performance rispetto al suo predecessore.