Apple Watch Series 7: annunciata la data d’uscita, presto aperti i preorder

Finalmente, Apple ha svelato alcuni dettagli fondamentali in merito alla Apple Watch Series 7, a distanza di qualche settimana dall’annuncio degli orologi. Come confermato dalla compagnia, i preordini dei nuovi dispositivi avranno inizio a partire dalla giornata dell’8 ottobre, e permetteranno a tutti di acquistare i device solamente qualche giorno prima del lancio, fissato invece per il 15 ottobre 2021.

Abbiamo avuto modo di ammirare all’opera gli articoli in questione nel corso dell’ultimo evento di settembre del colosso di Cupertino, durante il quale però non era stata fatta chiarezza in merito alla data precisa di lancio, visto che si parlava del generico autunno.

I preordini partiranno dalle 14:00, e sarà possibile accaparrarsi un dispositivo a partire da 399€, almeno per quel che riguarda la versione da 41 mm. Attualmente, non sappiamo se le scorte di Apple riusciranno a soddisfare tutta l’utenza, e considerando la mole di appassionati che non vede l’ora di mettere mano su uno degli articoli, è possibile che possano nascere dei problemi per le consegne come avvenuto per gli iPhone 13 Pro e Pro Max. Vi abbiamo parlato della questione in un nostro approfondimento.

Nonostante siano presenti diversi nuovi modelli e cinturini, come confermato dalla compagnia quelli della Series 6 risulteranno compatibili, e coloro che si sono quindi muniti dei bracciali per l’ultima serie di Apple potranno continuare a utilizzarli anche aggiornando il proprio device.

Speriamo ovviamente che tutti i dispositivi preordinati possano essere consegnati in tempo, e che quindi la data fornita da Apple risulti veritiera per ognuno degli utenti, ma staremo a vedere i risultati delle vendite molto presto. Prima di lasciarvi, vi rimandiamo al nostro approfondimento in cui abbiamo approfondito i vari dettagli in merito all’Apple Watch Series 7 in fase di annuncio. Potete trovare il nostro articolo dedicato al seguente link.