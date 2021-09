iPhone 13 Pro e Pro Max: ottimi risultati con i preorder, ma problemi per le scorte

I preordini degli iPhone 13 sono già partiti, e non mancano però anche problemi legati nello specifico alle scorte, considerando che diversi utenti hanno visto la propria data di consegna prevista slittare di qualche settimana, almeno per quel che concerne le due versioni Pro presentate. Abbiamo approfondito la vicenda nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link. Questa volta si parla però delle analisi di Ming-Chi Kuo, particolarmente noto nel settore anche per quel che concerne le varie previsioni di mercato, il quale sembra abbia avuto accesso a una nota degli investitori, e notato dettagli piuttosto interessanti.

Stando a quanto dichiarato da Kuo, ci troviamo davanti a una serie che ha venduto per il momento maggiormente rispetto alla precedente, parliamo degli iPhone 12, almeno per quel che riguarda ovviamente i preordini, e si trova in linea con le aspettative di mercato, in quanto non è (ancora) riuscita a superarle. È stato specificato che la richiesta degli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max è nettamente maggiore rispetto a quella degli iPhone 13 mini e iPhone 13.

Non sappiamo attualmente a cosa possa essere dovuto questo dettaglio, ma è facile intuire il fatto che ciò riguardi le varie feature aggiunte per i due modelli migliori, fra cui il display ProMotion da 120 Hz, particolarmente intrigante per coloro che desiderano una maggiore fluidità dal proprio device. Tuttavia, si parla di disponibilità per i due dispositivi che tenderanno a migliorare solamente nel mese di novembre, proprio nella metà, sicuramente una brutta notizia per coloro che stanno cercando di accaparrarsi il proprio device.

Per il momento i dati preliminari sono particolarmente positivi, e staremo a vedere come la situazione si evolverà nel corso dei prossimi giorni, prima che il debutto avvenga ufficialmente nella giornata del 24 settembre.