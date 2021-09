iPhone 13 Pro e Pro Max: slittano le prime date dei preorder

I preordini della serie di iPhone 13 sono partiti da oggi, e sono moltissimi gli utenti che hanno deciso fin da subito di accaparrarsi uno dei device al fine di non rischiare che le scorte terminassero, e la data di arrivo slittasse di conseguenza (anche per via degli scalper). Non sono mancati bug nel sistema, e anche l’Apple Store stesso è risultato offline per alcuni prima dell’inizio dei preordini (ve ne abbiamo parlato all’interno di questo articolo), e purtroppo come confermato alcune date di lancio sono già slittate di qualche giorno.

Parliamo nello specifico degli iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, per il momento solamente 2 dei 4 prodotti totali che risultano disponibili per l’acquisto. Per quel che concerne alcune colorazioni e tagli di memoria, la data di uscita prevista è slittata automaticamente dal 24 settembre all’11 ottobre. Parliamo all’effettivo di poco più di 2 settimane, e di conseguenza per il momento il tutto non è per fortuna alquanto grave, ma c’è da specificare che i preordini sono partiti solamente da poche ore e di conseguenza la situazione potrebbe peggiorare.

Come riportano le pagine di 9to5Mac, il problema è emerso solamente per quel che riguarda le spedizioni gratis. Per alcuni potrebbe essere infatti possibile procedere a un pagamento aggiuntivo al fine di ottenere il prodotto in tempo per il lancio, ma staremo a vedere come la situazione si evolverà nel corso delle prossime ore e quali saranno le novità.

Considerando che la maggior parte dei modelli e delle colorazioni annunciate dal colosso di Cupertino riporta per il momento ancora la data del 24 settembre di cui si è parlato fino a oggi, la situazione potrebbe essere meno grave del previsto, e di conseguenza è possibile che non vedremo ulteriori rinvii con l’aumentare degli ordini effettuati dai fan.