L’Apple Store va offline per via dei preordini degli iPhone 13

Come riportano le pagine di 9to5Mac, ci sono dei problemi per quel che concerne la stabilità dell’Apple Store. Non è passato molto da quando Apple ha finalmente annunciato i suoi prossimi dispositivi in arrivo entro la fine dell’anno, di cui abbiamo scoperto la maggior parte delle potenzialità nel corso del Keynote dedicato. Sembra che a causare le instabilità del negozio virtuale siano principalmente i preordini per quel che concerne iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

I pre-ordini partiranno già dalle 14:00 di oggi, 17 settembre 2021, ma per via delle molte che persone che si sono recate nel negozio online del colosso di Cupertino il tutto risulta offline a tratti, visto che pare neanche Apple stessa si aspettasse un successo tale per i suoi nuovi dispositivi, tra l’altro con diverse ore di anticipo. C’è da dire che abbiamo avuto modo di scoprire diverse informazioni piuttosto interessanti in merito ai nuovi device, che abbiamo approfondito nello specifico all’interno dell’articolo che potete leggere al seguente link.

Considerando che i prezzi di lancio sono gli stessi della serie di iPhone 12, e che tuttavia i modelli meno costosi (iPhone 13 e iPhone 13 mini) presentano questa volta un minimo di 128 GB di memoria di archiviazione, moltissimi consumatori non vedono l’ora di mettere mano sulle novità di Apple.

Staremo a vedere nel corso delle prossime ore quali saranno i risultati dei preorder degli iPhone 13, nella speranza che questi non risultino esauriti e diano vita al classico fenomeno dello scalping che in questo periodo avviene per moltissimi articoli tech. Stando a un recente report, sembra che le novità di Apple per quest’anno non siano finite, e che le nuove AirPods 3 siano invece vicine, ma non siano state annunciate per non minare la quantità di copie vendute, ve ne abbiamo parlato qui.