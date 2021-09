iPhone 13: ecco dettagli e prezzi, ci sono anche mini, Pro e Pro Max

I leak si sono susseguiti ad alto ritmo nel corso delle scorse settimane, ma finalmente Apple ha avuto modo di parlare ufficialmente dei nuovi iPhone 13. Nello specifico, durante la conferenza di oggi, 14 settembre 2021, la compagnia ha approfondito la maggior parte dei dettagli relativi ai suoi dispositivi nel corso della nuova presentazione, ed è per questo che la linea di smartphone non ha pressoché più segreti.

Dai prezzi alle potenzialità dei device del colosso di Cupertino, in questo articolo vogliamo elencarvi tutti i dettagli divisi per ogni modello, visto che durante l’evento abbiamo avuto modo di assistere non solo alla versione base dell’iPhone 13, ma anche alle versioni mini, Pro e Pro Max. Queste come di consueto si presentano con molteplici differenze e verranno rilasciate esattamente nella giornata del 24 settembre 2021, di conseguenza solamente nel giro di pochissimi giorni.

Troviamo per quel che concerne i nuovi device delle differenze non particolarmente marcate se si pone un confronto con i precedenti iPhone 12, ma non per questo i modelli presentati da Apple risultano poco riusciti, anzi, visto che abbiamo a che fare con comunque diverse importanti novità, con anche miglioramenti per il 5G al fine di migliorare la compatibilità.

C’è stato modo di approfondire anche il chip A15 Bionic, con 15 milioni di transistor, che con la CPU da 6 core – 2 ad alte performance, 4 ad alta efficienza – avrà modo di fornire un’esperienza fino al 50% più fluida rispetto alla competizione. La GPU ha invece 4 core, con risultati il 30% più potenti rispetto alla concorrenza. Il dispositivo è in grado di effettuare 15,8 miliardi di operazioni al secondo, e le operazioni risulteranno istantanee.

Grazie a questo, i device possono sfruttare il sistema a doppia camera più evoluto di sempre, in grado di trarre il meglio dalle foto per quel che concerne colorazione e dettagli. Gli iPhone 13 sono pensati per offrire un’ottima esperienza video, con la Cinematic Mode che rende quanto registrato davvero incredibile, considerando quanto mostrato nel corso del Keynote.

È stato confermato il supporto ai dispositivi MagSafe, con nuovi colori e portafogli compatibili con la tecnologia di Apple.

iPhone 13

Partendo con il modello base che condurrà la lineup troviamo stando ai rumor uno schermo da 6,1 pollici con risoluzione 2532×1170, e un refresh rate di 60 Hz come di consueto per gli iPhone, anche se questa volta la compagnia è riuscita a spingersi più in là con i 2 modelli migliori. Il tutto verrà alimentato dal chipset A15 Bionic, con una batteria da 3.095mAh con supporto ai 25 W. Abbiamo a che fare con 12 MP + 12 MP per quel che concerne la fotocamera, e un sensore per i selfie da 12 MP.

Abbiamo a che fare con un dispositivo realizzato interamente con materiali riciclabili, completamente ripensato per le nuove tecnologie e le batterie più grandi. Con un display il 28% più luminoso e delle camere in diagonale.

Parlando della memoria e dei prezzi, Apple ha presentato i seguenti tagli, con un prezzo di partenza di 799$:

128 GB

256 GB

512 GB

iPhone 13 mini

Il modello mini è ancora tra noi, e anche se diversi rumor avevano dato per certa la sua scomparsa, questo si è mostrato durante l’evento di oggi. C’è da dire che il colosso potrebbe smettere di produrre i suoi gioiellini mini nel corso dei prossimi anni, ma che per il momento la nuova serie offrirà questa possibilità.

L’iPhone 13 mini presenterà secondo i report uno schermo da 5,4 pollici con risoluzione 2532 x 1170 e refresh rate di 60 Hz anche in questo caso. Abbiamo fare con specifiche molto simili con il precedente modello, visto che parliamo di una fotocamera da 12 MP + 12 MP e ancora di un sensore per i selfie da 12 MP. Non mancano il chip A15 Bionic e una batteria da 2.406mAh con supporto alla ricarica da 25 GB

Come l’iPhone 13, per il mini ci troviamo davanti a un dispositivo rivisitato per nuove tecnologie, il quale offre un display il 28% più luminoso e diverse tecnologie. Abbiamo anche questa volta delle camere in diagonale.

Per quanto riguarda disponibilità e vari tagli di memoria, Apple ha svelato le seguenti possibilità, il prezzo parte da 699$:

128 GB

256 GB

512 GB

iPhone 13 Pro

Il nuovo modello risulta migliorato rispetto all’iPhone 13 base, come suggerisce il nome, anche se presenta diverse similitudini con questo. Sembra che troveremo infatti uno schermo da 6,1 pollici ProMotion con risoluzione 2532 x 1170, ma questa volta con 120 Hz di refresh rate, una vera novità per Apple. Come fotocamera Apple ha parlato di una 12 MP + 12 MP + 12 MP, con 12 MP per i selfie ancora una volta. Ad alimentare il tutto ci sarà il chip A15 Bionic, e l’iPhone 13 Pro dovrebbe offrire una batteria da 3.095mAh con supporto alla ricarica da 25 W.

Ecco i tagli di memoria mostrati da Apple durante l’evento, si parte da un prezzo di base di 999$:

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

iPhone 13 Pro Max

L’ultimo gioiellino della serie, anche se non di certo per importanza visto che abbiamo a che fare con il modello più performante, dovrebbe offrire uno schermo da 6,7 pollici ProMotion con risoluzione 2778 x 1284 e 120 Hz di refresh rate. Troviamo ancora una volta 12 MP + 12 MP + 12 MP per le fotocamere e 12 MP per i selfie, e non può mancare il chip A15 Bionic, che fornisce potenza a tutta la serie di device. La batteria sarà di 4.325mAh con supporto alla ricarica da 25 W.

Vediamo i tagli disponibili confermati da Apple durante la sua presentazione per l’iPhone 13 Max, si parte da un prezzo di 1.099$:

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

In aggiornamento…