AirPods 3 presentate a ottobre? Potrebbero uscire già quest’anno

Si è parlato molto nel corso delle ultime settimane delle nuove AirPods 3, le quali però a sorpresa non sono comparse durante il nuovo evento di Apple, che si è invece concentrato principalmente su altri dispositivi. Mentre la compagnia ha deciso però di espandere le sue ulteriori serie di prodotti con quanto annunciato nel corso dell’evento, c’è da dire che le speranze non sono da gettare via per quel che concerne un imminente annuncio delle nuove cuffie.

Diversi report hanno infatti parlato del fatto che il colosso di Cupertino avrà presto modo di parlare della revisione del suo dispositivo audio, e c’è da specificare anche che diversi render potrebbero aver già svelato l’aspetto del prodotto in anteprima.

Sembra che l’obiettivo fosse quello di non accavallare troppi prodotti, e rischiare di trovarsi nuovamente ad avere un numero di acquisti basso nella parte di vita iniziale del prodotto. Di conseguenza, ci si aspetta che Apple possa annunciare e rilasciare le AirPods 3 già entro la fine del 2021, in un periodo di tempo non ancora precisato, seppur il mese di ottobre risulti il più probabile per l’annuncio.

Il tutto non è ancora confermato, ed è quindi bene aspettare conferme ufficiali da parte della compagnia sulla questione prima di dare il tutto per scontato. C’è da dire che si era già parlato di un secondo evento per il prossimo mese, atto a offrire una panoramica sui nuovi Mac con chip M1X, e non è da escludere che ci sia spazio in contemporanea anche per una presentazione delle AirPods Pro 2.

Stando a Mark Gurman, particolarmente noto nel mondo della tecnologia per via dei molti leak che anticipano le novità ufficiali, sembra che il nuovo modello risulterà rivoluzionario. Prima di lasciarvi, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento dedicato, lo trovate a questo link.