AirPods Pro: un insider prevede novità rivoluzionarie

Fra le novità che sembra Apple possa annunciare già nel corso del prossimo mese ci sono le nuovissime AirPods, dispositivi da sempre di successo per la compagnia, dei quale non conosciamo però al momento il futuro. Non è stato infatti confermata l’esistenza di una terza serie, ma neanche smentita in via ufficiale, e siamo in attesa di informazioni o indizi che possano svelarci la strada che il colosso di Cupertino avrà intenzione di percorrere per la nuova possibile generazione dei suoi prodotti audio.

Delle novità sono arrivate da parte di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg che fornisce spesso diversi scoop sul mondo della tecnologia grazie alla propria newsletter, che ha un particolare focus per quel che concerne il mondo Apple, ma che ovviamente va presa con le pinze fino a che non ci saranno conferme ufficiali. Questa prende il nome di Power On, e nell’ultima edizione settimanale si è parlato nello specifico di un update significativo per le cuffie, il quale dovrebbe essere rivoluzionario come non avviene da quando le AirPods sono arrivate nel 2016.

Sembra sia possibile immaginare le nuove entry-level come le AirPods Pro, con quindi un miglioramento per l’intera serie. Queste dovrebbero presentarsi con degli steli più corti e la forma migliorata basandosi su quella delle orecchie. Abbiamo già avuto di vedere il prodotto in questione grazie ad alcuni render leakati, e si è parlato anche della possibile misurazione della frequenza respiratoria integrata (qui il nostro approfondimento), ma siamo attualmente in attesa di scoprire quale sarà la realtà dei fatti e cosa verrà confermato da parte del colosso.

Sembra che piacevoli novità potrebbero già arrivare nel mese di settembre, durante il quale si presume che Apple mostri finalmente al mondo la serie degli iPhone 13 com’è ormai tradizione da molteplici anni, assieme a ulteriori prodotti come le AirPods.