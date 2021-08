AirPods: in arrivo la misurazione della frequenza respiratoria?

Una recente ricerca di Apple potrebbe aver recentemente anticipato una feature che nel corso dei prossimi anni verrebbe inserita all’interno dei prodotti audio del colosso di Cupertino, almeno per quel che concerne le AirPods e AirPods Pro, perfette per permettere quanto ipotizzato. Si tratta nello specifico di una misurazione della frequenza respiratoria, di cui hanno parlato Apple e la Cornell University, pubblicando un paper dedicato alla ricerca in questione.

Il tutto non avverrebbe ovviamente grazie a delle fotocamere, visto che risulterebbero necessari solamente i microfoni dei dispositivi, in grado di riuscire a fornire il dato in questione dopo delle brevi analisi. Come spiegato da Apple, si tratta di un fattore che viene usato al fine di valutare la salute degli individui, e che risulta particolarmente variabile per via delle operazioni che ognuno svolge ogni giorno.

Come emerso dai primi testi, effettuati su 21 individui durante, dopo e prima esercizi fisici, i valori ottenuti possono essere valido al fine di stimare la frequenza respiratoria, con il tutto che risulta ovviamente meno costoso rispetto alle normali analisi mediche. Il tutto non implica ovviamente che l’azienda sia davvero pronta a inserire il tutto all’interno delle proprie cuffie, e potrebbe in ogni caso trattarsi di un traguardo ancora alquanto lontano. Stando a dei report, ripresi sulle pagine di 9to5Mac, sembra però che Apple introdurrà all’interno delle AirPods Pro dei nuovi sensori dedicati all’attività cardiaca.

Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi se la situazione si aggiornerà, fornendoci novità sui possibili piani di Apple in merito alla nuova funzionalità. Resta anche da capire se gli studi riusciranno ad avanzare nel breve periodo al punto da rendere attendibili, anche per i medici, i risultati che gli utenti avrebbero modo di ottenere grazie alle cuffie dell’azienda di Cupertino.