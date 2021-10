James Gunn conferma di avere un altro progetto segreto in sviluppo per DC Comics

James Gunn ha confermato sui social che, dopo The Suicide Squad e Peacemaker, svilupperà un altro progetto per DC Comics.

Dopo The Suicide Squad e Peacemaker il popolare regista James Gunn ha confermato che il suo rapporto con DC Comics non si è esaurito, e che avrebbe un altro progetto in cantiere di cui ancora non ha voluto rivelare nulla.

Su Twitter il regista ha dichiarato, incalzato da un utente:

Sì, sto sviluppando un altro progetto DC Comics oltre a Peacemaker.

James Gunn ha rivelato anche che il suo nuovo progetto per DC Comics non sarà Deadshot vs Blodsport, e che non sarà svelata alcuna novità a riguardo durante il DC Fandome. Il progetto DC sarà sviluppato però dopo che Gunn avrà finito di lavorare a Guardiani della Galassia vol.3.

Mentre prossimamente uscirà la serie TV da lui realizzata dedicata al personaggio di Peacemaker, interpretato da John Cena. Lo scorso agosto, invece, è uscito nelle sale cinematografiche il lungometraggio dedicato alla Suicide Squad, in cui James Gunn ha messo tutta la sua vena folle ed il suo gusto per il weird, oltre, chiaramente, a tanta azione ed intrattenimento.

