iPhone 13 Pro: un bug blocca il refresh rate a 60Hz, Apple lavora ad una patch

Secondo diverse fonti, un bug dell’iPhone 13 Pro (e quindi presente anche su iPhone 13 Pro Max) bloccherebbe il refresh rate a 60Hz su diverse app. Oggi non è proprio giornata per Apple. In queste ore stanno emergendo sempre più segnalazioni di bug, più o meno gravi, presenti sui nuovi device presentati solamente lo scorso 14 settembre.

I nuovi iPhone 13 Pro sono i primi smartphone di Apple ad offrire un refresh rate massimo di 120Hz. La specifica è coaudiuvata dalla funzione ‘ProMotion‘, che aiuta lo smartphone a capire come gestire il refresh rate a seconda dell’app usata. Un refresh rate adattivo è particolarmente utile per il mantenimento di un’alta efficienza dell’autonomia. Mantenere l’impostazione sempre a 120Hz rischierebbe di prosciugare rapidamente la batteria dell’iPhone 13 Pro.

Ma proprio nella gestione del refresh rate variabile qualcosa è andato storto: sembra infatti che su molte app di terze parti sia bloccato a 60Hz. Niente 120Hz.

Apple ha già annunciato di aver preso conoscenza del problema e di star lavorando per porvi rimedio. L’azienda dovrebbe riuscire a risolvere il bug con un aggiornamento software, senza grossi problemi.

Nel frattempo Apple sta contattando gli sviluppatori per aiutarli ad aggiornare le loro app in modo da offrire pieno supporto alla tecnologia ProMotion.

Proprio oggi alcuni utenti hanno segnalato un problema al display dell’iPad Mini: il refresh rate dei due lati dello schermo – destro e sinistro – non è in sincrono, causando un fastidioso effetto traballante soprannominato jelly scrolling. Ne abbiamo parlato qui.