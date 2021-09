Elon Musk agli italiani: “dobbiamo tornare al nucleare, ma l’energia solare è fondamentale”

Elon Musk è stato l’ospite d’onore di Italian Tech Week, evento dedicato alla tecnologia e all’innovazione organizzato da La Repubblica. L’imprenditore americano si è collegato da remoto, mentre si trovava in Texas.

Ai microfoni dell’Italian Tech Week Elon Musk ha parlato ovviamente del suo lavoro con Tesla e SpaceX, ma anche del suo legame con John Elkann – “mi ha aiutato molto quando nessuno cedeva in noi”, ha detto -, e del futuro dei viaggi nello Spazio. Ha parlato anche di fonti energetiche, dando il suo personale endorsement al nucleare:

Dobbiamo tornare a vedere l’energia nucleare come una cosa positiva. Se non vogliamo aprire nuove centrali, almeno non chiudiamo quelle che abbiamo, sono sicure, e certo molto meno pericolose di quelle a carbone

ha detto. Sono molti i paesi occidentali che negli ultimi anni – per motivi squisitamente politici – hanno scelto di disimpegnarsi dal nucleare, non estendendo il ciclo vita delle loro centrali nucleari più datate e congelando la costruzione di nuovi impianti. Si stima che la riduzione della produzione di energia nucleare spesso coinciderà con un preoccupante aumento dell’uso delle centrali a carbone ed altri combustibili fossili.

Elon Musk ha anche enfatizzato l’importanza dell’uso dei pannelli solari. «Un impianto a energia solare di 200 chilometri per 200 potrebbe fornire energia a tutta l’Europa», ha detto.

Trovo che l’energia solare sia sottovalutata, ma se non ci fosse il Sole, la Terra sarebbe una roccia senza vita, senza nulla: la Terra va a energia solare, ci arriva 1 Gigawatt per metro quadrato, basta prenderne una parte, anche piccola, per avere energia per tutti. Pensate che un impianto a energia solare di 200 chilometri per 200 potrebbe fornire energia a tutta l’Europa. Non è tanto, vero? Basterebbe prendere un pezzo del territorio europeo e dedicarlo a questo scopo. Per voi sul Mediterraneo è facile, avete tanto sole

Elon Musk è intervenuto all’Italian Tech Week da remoto, mentre si trovava in Texas. Di recente l’imprenditore ha visitato l’Italia, e nello specifico Firenze, in compagnia con la sua (ormai ex) fidanzata Grimes.