Elon Musk e Grimes si sono lasciati: “ci vogliamo ancora bene”

Elon Musk e Grimes hanno annunciato di essersi separati. I due, che non si sono mai sposati, nel 2020 hanno avuto un bambino che hanno chiamato X Æ A-12. Nonostante la rottura, i due intendono mantenere buoni rapporti, spiega il fondatore di Tesla.

“Proprio in questo momento è con me e Baby X è nella stanza accanto”, ha raccontato Elon Musk su Twitter, confermando che i due intendono continuare a vedersi spesso. “Siamo semi-separati ma ci amiamo ancora, ci vediamo ancora spesso e siamo in ottimi rapporti”, ha aggiunto. “Ha inciso soprattutto il fatto che il mio lavoro mi tiene impegnato molto in Texas e oltreoceano, mentre il suo lavoro è soprattutto a Los Angeles”.

Elon Musk e Grimes erano stati visti in pubblico di recente, avevano visitato assieme Firenze in compagnia di alcuni amici e parenti. Leggenda vuole che i due si siano conosciuti grazie ad una battuta su Twitter. La loro prima apparizione assieme risale al 2018, al Met Gala, dove Grimes si presentò con un girocollo con il logo di Tesla. Sia Grimes che Musk hanno partecipato anche al Met Gala del 2021, solamente poche settimane fa. Sebbene Grimes abbia sfilato al red carpet da sola, i due erano stati fotografati assieme ad una festa organizzata dopo l’evento.