Ozark 4: il First Look della quarta stagione della serie Netflix

Netflix ha pubblicato il First Look dedicato a Ozark 4, si può considerare un primo teaser dedicato alla serie TV arrivata alla sua quarta e ultima stagione. Il filmato è stato mostrato nel corso di Tudum, l’evento che la piattaforma streaming ha tenuto in modalità virtuale il 25 settembre.

Ecco il First Look di Ozark 4.

Nella serie ci saranno Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner, insieme a Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Lisa Emery, John Bedford Lloyd e Joseph Sikora. Torneranno anche Felix Solis e Damian Young, di nuovo nei ruoli, rispettivamente, di Omar Navarro e Jim Rettelsdorf, stavolta con un minutaggio maggiore rispetto al passato.

I nuovi volti saranno invece quelli di sono Alfonso Herrera (Sense8), Adam Rothenberg (Dietland), Bruno Bichir (Narcos), CC Castillo (True Detective) e la vincitrice del Tony Award, Katrina Lenk.

I lavori sono capitanati ancora una volta da Chris Mundy come showrunner, scrittore e produttore esecutivo. Torneranno anche Mark Williams, John Shiban, Patrick Markey e Bill Dubuque insieme a Bateman e Linney come produttori esecutivi.

Da quando Ozark ha debuttato su Netflix nel 2017, la serie ha ottenuto 32 nomination agli Emmy, aggiudicandosene due, uno vinto da Julia Garner e l’altro da Jason Bateman.

La quarta stagione di Ozark arriverà nel 2022.