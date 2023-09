The Kardashians 4: il trailer della quarta stagione della serie Disney+

Ecco il trailer di The Kardashians 4, la quarta stagione della serie TV in uscita su Disney+ il 28 settembre.

Disney+ ha svelato il trailer di The Kardashians 4, la quarta stagione della serie che vede protagonista la famiglia più glamour d’America. La serie tornerà il 28 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming della Casa di Topolino.

Ecco il trailer di The Kardashians 4.

Nella nuova stagione, la famiglia che conoscete e amate, torna con una nuova serie che offre la possibilità di osservare in maniera completa le loro vite. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare ognuna la propria storia. Dalle intense pressioni per la gestione di affari da un miliardo di dollari, ai momenti del tempo libero, e del rientro dei bambini da scuola.

In Italia i nuovi episodi di The Kardashians 4 saranno disponibili ogni giovedì. Le prime tre stagioni sono già visibili in streaming su Disney+.

Ricordiamo che sulle Kardashian sono state già proposte diverse serie televisive. A partire da Al passo con i Kardashian, che è una produzione lanciata nel 2007.