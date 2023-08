Creepshow 4: il trailer della quarta stagione della serie TV

Online è stato diffuso il trailer di Creepshow 4, la quarta stagione della serie TV che negli Stati Uniti è stata distribuita su Shudder e su AMC+.

Ecco il trailer.

Nel filmato possiamo vedere un personaggio cult del cinema horror con Tom Atkins (che ha già lavorato ad Halloween III ed a Night of the Creeps), che è apparso anche nel Creepshow originale del 1982.

Questa serie TV si basa proprio sul lungometraggio cult del 1982, realizzato da George A. Romero. Il film fu il frutto di una collaborazione tra lo stesso Romero e Stephen King, e da parte di entrambi c’era l’intenzione di omaggiare i fumetti della EC Comics, come Tales from the Crypt.

A produrre questo nuovo progetto c’è Greg Nicotero (​che ha già lavorato nell’universo narrativo di The Walking Dead).

Negli Stati Uniti Creepshow 4 sarà disponibile dal 13 ottobre, con i suoi episodi che saranno distribuiti inizialmente con un blocco di sei in un’unica soluzione. Successivamente, i restanti episodi arriveranno uno a settimana.