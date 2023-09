For All Mankind 4: il trailer della quarta stagione della serie Apple TV+

Il trailer di For all Mankind 4, la quarta stagione della serie realizzata da Apple TV+.

Apple TV+ ha condiviso il trailer di For All Mankind 4, la quarta stagione della serie della piattaforma streaming che riscrive la storia dell’allunaggio, e non solo.

Ecco il trailer.

La nuova stagione della serie farà un salto in avanti nel tempo di quasi un decennio dopo gli eventi della terza stagione per vedere come vari personaggi, vecchi e nuovi, mirano a far avanzare l’America nella frontiera spaziale.

Dopo la terza stagione Happy Valley ha rapidamente ampliato la sua presenza su Marte trasformando ex nemici in partner. Nel 2003, il focus del programma spaziale si è rivolto alla cattura e all’estrazione di asteroidi estremamente preziosi e ricchi di minerali che potrebbero cambiare il futuro sia della Terra che di Marte. Ma le tensioni latenti tra i residenti della base internazionale, ormai in espansione, minacciano di distruggere tutto ciò per cui stanno lavorando.

Nel cast della serie troviamo Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña, Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern, e Svetlana Efremova.

Il debutto di For All Mankind 4 su Apple TV+ avverrà il 10 novembre.