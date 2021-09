Extraction 2: il teaser del film Netflix con Chris Hemsworth

Tyler Rake è tornato, ed a mostrarlo è stato il teaser ufficiale dedicato a Extraction 2, il film Netflix che avrà Chris Hemsworth come protagonista. Il filmato è stato condiviso durante l’evento Tudum, in cui sono state fatte vedere delle anteprime dei progetti Netflix di prossima uscita.

Qui sotto potete trovate il teaser ufficiale di Extraction 2.

Il film continuerà la storia di Tyler Rake (Chris Hemsworth), un mercenario delle operazioni segrete che, in Extraction ha il compito di salvare Ovi (Rudhraksh Jaiswal) dalle grinfie del rivale del padre. Diretto dallo stuntman di lunga data Sam Hargrave, e prodotto dai fratelli Russo, Extraction è stato un grande successo per Netflix, diventando il più grande debutto cinematografico originale del servizio di streaming, ed è stato nominato come uno dei suoi successi.

Il cast del primo film ha visto tra gli interpreti coinvolti, oltre allo stesso Hemsworth, anche Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e David Harbour. I produttori del film, oltre ai fratelli Russo, sono Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, e Peter Schwerin.

Così come è stato annunciato nel teaser il film Extraction 2 arriverà prossimamente su Netflix, e quindi non è ancora stata annunciata una data d’uscita.