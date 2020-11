Chris Hemsworth pubblica una foto del suo allenamento folle per Thor

Chris Hemsworth mostra una nuova foto del suo allenamento folle, mentre si sta allenando per la produzione di Thor: Love and Thunder.

Chris Hemsworth ha recentemente fatto impazzire i suoi fan con una nuova foto del suo allenamento, dando uno sguardo a come sarà il suo personaggio in Thor: Love and Thunder. Sebbene l’ultimo film di Thor, Ragnarok, sia uscito nel 2017, Hemsworth è apparso in molti film Marvel da allora, tra cui Avengers: Infinity War ed Endgame. Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder sarà caratterizzato dal ritorno di altri personaggi di Avengers ed è previsto per i cinema nel 2022.

Come la maggior parte degli altri film Marvel, i dettagli su Thor: Love and Thunder vengono tenuti rigorosamente nascosti, ma Hemsworth e altri membri del cast hanno dato alcuni suggerimenti su cosa aspettarsi nel nuovo film. L’ultima volta che i fan hanno visto Hemsworth in Avengers: Endgame, ha preso le sembianze di Fat Thor, una versione del potente Dio del Tuono che si è rivolto alla birra e a Fortnite dopo che non è riuscito a salvare l’universo e ha perso la sua famiglia.

Recentemente, Hemsworth ha pubblicato una nuova foto del suo allenamento sul profilo Instagram, suggerendo che Fat Thor non c’è più. L’immagine ha visto Hemsworth spingere una pesante ruota mentre flette i suoi bicipiti. Preparatevi a posare gli occhi sulla foto qui sotto:

A parte il suo carisma e le sue abilità come attore, Hemsworth è sempre stato conosciuto per le sue capacità di fitness e per i suoi muscoli bestiali, ma è comunque piuttosto scioccante dare un’occhiata a come è la routine di allenamento del Dio del Tuono. Fan sorpresi e co-protagonisti hanno lasciato commenti sul post, compreso Chris Pratt.

Fat Thor è stata una delle parti più inaspettate di Avengers: Endgame e ha presentato un lato diverso del personaggio mentre esplorava come il fallimento e la depressione influenzano anche gli dei più forti. Tuttavia, non importa quanto sia muscoloso Hemsworth, il pubblico si potrà aspettare dei drammatici cambiamenti nel personaggio di Thor e un’esplorazione più profonda della sua psiche in Thor: Love and Thunder.