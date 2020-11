Thor: Love and Thunder il casting rivela che le riprese stanno per iniziare

Le riprese di Thor: Love and Thunder stanno per iniziare. La notizia deriva dall’annuncio, in Australia, per il casting di un grande lungometraggio che sta cercando delle controfigure per un protagonista maschile e due protagoniste femminili.

Thor: Love and Thunder sembra alla ricerca di controfigure le cui descrizioni corrispondono a quelle di Thor (Chris Hemsworth), Jane Foster (Natalie Portman) e Valkyrie (Tessa Thompson). Secondo l’annuncio, le date del progetto vanno da gennaio 2021 a giugno 2021.

Niente nell’annuncio del casting ufficiale nomina specificatamente che sarà fatto per Thor: Love and Thunder, il che non è una sorpresa. Ma indica che stanno cercando delle controfigure a tempo pieno per i membri del cast di un importante lungometraggio statunitense che sarà girato fuori dai Fox Studios l’anno prossimo. Inoltre la data di inizio delle riprese corrisponde con quella che Chris Hemsworth ha confermato in una recente intervista.

Dato che questo film sarà ambientato in Australia, questo annuncio sembra essere proprio quello giusto. Per quanto riguarda il cast, stanno cercando un uomo con capelli biondi e corporatura muscolosa, una donna caucasica con lunghi capelli biondi o bruni e corporatura snella, e un’altra donna di carnagione media/scura per sostituire un membro del cast afroamericano.

Questo casting è solo una delle ultime informazioni che indicano che le cose si stanno muovendo per la produzione del film Marvel. La scorsa settimana, infatti, il coprotagonista Christian Bale è arrivato in Australia prima delle riprese, presumibilmente per la formazione, l’allestimento dei costumi, le prove e altri lavori prima che le telecamere inizino a girare. Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Bale nel film.

Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios arriverà nei cinema l’11 febbraio 2022.

Siete emozionati per questo nuovo capitolo? Qual è il vostro film preferito di Thor? Fatecelo sapere nei commenti!