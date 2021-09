Apple Watch Series 7 ha un modulo di trasmissione segreto

Come recentemente emerso, anche la Series 7 degli Apple Watch “nasconde” un modulo di trasmissione segreto, collegabile a un dock non presente sul mercato.

Stando a dei file, come riportato da MacRumor, la Apple Watch Series 7 ha un modulo da 60.5 GHz che funziona con un dock dedicato, il quale è rimasto però un segreto per tutta l’utenza. La possibilità di trasferire i dati è pensata per funzionare in combinazione con un apparecchio dedicato e unico, che tuttavia è per il momento rimasto all’interno degli uffici del colosso di Cupertino, dato che gli utenti non possono in alcun modo munirsene, e non sembra che questo sia pensato per arrivare in commercio neanche in futuro.

Come ricordano le pagine di The Verge, non abbiamo a che fare in realtà con una novità per quest’ambito, visto che i device hanno sempre nascosto collegamenti simili difficilmente notabili da parte degli utenti. Non sappiamo se all’effettivo questa volta si sia trattato di una tecnologia completamente nuova o di un metodo più funzionale per effettuare la diagnostica dell’hardware.

Considerando la recente proposta dell’Unione Europea di unificare le porte, potrebbe trattarsi di un tentativo di Apple per quel che concerne lo sviluppo di tecnologie future che migliorino l’efficacia dei trasferimenti di dati, di cui non siamo ovviamente ancora a conoscenza. C’è da specificare però che il colosso di Cupertino non è risultato favorevole al nuovo aggiornamento, che potrebbe costringere l’azienda a dover rivoluzionare il sistema di ricarica di quasi tutti i dispositivi. Vi abbiamo parlato della questione nell’articolo a cui potete accedere attraverso questo link.

Al momento non abbiamo purtroppo ulteriori informazioni in merito all’enigmatico sistema degli Apple Watch Series 7, ma avremo modo di saperne di sicuro di più non appena i dispositivi in questione verranno lanciati sul mercato. Vi abbiamo parlato di tutte le loro caratteristiche all’interno del nostro approfondimento dedicato, potete scoprire tutti i dettagli accedendo qui.