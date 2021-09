Caricatore unico, Apple non ci sta: “l’UE sta uccidendo l’innovazione, danno per consumatori”

Come facilmente intuibile, Apple è tutto fuorché contenta della nuova proposta dell’UE per rendere l’ingresso USB-C uno standard universale in Europa. La proposta, che dovrà venire approvata anche da Parlamento e Consiglio, di fatto metterebbe al bando l’ingresso Lightning di Apple e qualsiasi altra alternativa.

Con una nota, Apple ha contestato la proposta della Commissione, contestando i suoi effetti sull’innovazione e accusandola di danneggiare gli interessi dei consumatori. Oggi pressoché ogni produttore di smartphone utilizza lo standard USB-C. Apple è l’unico grande produttore ad usare uno standard diverso di sua invenzione.

Ma la proposta non riguarda solo gli smartphone, sono interessati anche i tablet, le console portatili per i videogiochi, gli speaker portatili e le fotocamere.

Pronta la contro-risposta della Commissione: “No, la proposta non è contro l’innovazione. Per la cronaca, non è nemmeno contro un’azienda specifica. Come tutto ciò che facciamo – tutto quello che faccio come commissario e tutto quello che facciamo come Commissione – è proprio per difendere gli interessi dei consumatori