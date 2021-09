NVIDIA: supporto a Windows 11 con i nuovi driver e DLSS su più di 100 giochi

Dei nuovi driver targati NVIDIA sono ufficialmente arrivati, e questi portano con sé una feature piuttosto importante e particolarmente attesa. Nello specifico, parliamo del supporto al DLSS per 28 nuovi giochi, ma non solo, anche se questo grosso numero porta ora il totale a oltre 100 titoli che sfruttano le potenzialità della tecnologia della compagnia. Parliamo del supporto all’IA per le schede video a partire dalla serie GeForce RTX 2000, che permette di ottenere maggiore qualità grafica in-game e performance con la stessa potenza di calcolo delle proprie schede grafiche.

Inoltre, come confermato da parte del colosso, troviamo questa volta un supporto sia per Windows 10 che per Windows 11, di conseguenza il software della compagnia ha finalmente raggiunto anche il nuovo OS in arrivo grazie al lavoro del colosso di Redmond. A partire dalla versione 472.12 quindi, le novità strizzeranno l’occhio anche a quello che diventerà nel corso degli anni probabilmente il nuovo standard di Windows. Vi lasciamo qui di seguito i principali giochi ottimizzati grazie ai nuovi driver, i quali sono stati riportati sulle pagine di The Verge.

Alan Wake Remastered

Deathloop

Diablo II: Resurrected

Far Cry 6

Hot Wheels Unleashed

New World

World War Z: Aftermath

Come sempre, è possibile scaricare le novità recandosi sul sito ufficiale della compagnia e scegliendo il proprio modello di scheda video, per poi seguire la procedura guidata. Potete procedere semplicemente attraverso il seguente link.

Durante l’installazione avrete modo di scegliere anche di procedere con il download di GeForce Experience, programma che notifica l’utente in seguito all’uscita di nuovi driver e permette di scaricare e installare il tutto nel giro di pochissimi click. Non mancano anche ulteriori funzionalità, come ad esempio una shortcut per registrare, effettuare screen, o l’ottimizzazione per i singoli giochi installati nelle macchine.