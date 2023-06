Portare i giochi per Windows su macOS diventerà molto più semplice

Apple ha presentato uno strumento in grado di eseguire i giochi per Windows su macOS. Che sia la volta buona che i MacBook diventeranno laptop da gaming?

Esistono pochi laptop tanto potenti quanto gli ultimi MacBook con i chip della famiglia M2, peccato che tutta questa potenza non possa venire sfruttata quasi per nulla per il gaming. L’assenza di videogiochi tripla A su macOS è un problema noto e piuttosto antico, al punto dall’essere diventato una sorta di tormentone all’interno della community di appassionati. La buona notizia? Apple vuole risolvere una volta per tutte questa lacuna e qualcosa sta iniziando a muoversi.

Apple ha annunciato importanti novità per gli sviluppatori di giochi durante la sua conferenza annuale per sviluppatori, la Worldwide Developers Conference (WWDC). Cupertino ha realizzato un ambiente simile a Proton, la suite che consente il porting di videogiochi per Windows su Steam Deck. In sintesi: presto lavorare al porting di videogicohi per macOS diventerà molto più semplice. Il Game Porting Toolkit, infatti, consente di tradurre ed eseguire gli ultimi giochi per Windows con DirectX 12 su macOS.

Il Game Porting Toolkit è alimentato dal codice sorgente di CrossOver, una soluzione basata su Wine per eseguire giochi Windows su macOS. Lo strumento di Apple tradurrà istantaneamente i giochi Windows per eseguirli su macOS, consentendo agli sviluppatori di lanciare una versione non modificata di un gioco Windows su un Mac e vedere quanto bene funziona prima di lavorare ad un porting completo del gioco.

“Il nuovo Game Porting Toolkit fornisce un ambiente di emulazione per eseguire un qualsiasi gioco Windows su macOS senza bisogno di alcuna modifica. Potrai usare questo strumento per capire rapidamente le specifiche grafiche e il potenziale di prestazione del tuo gioco quando verrà eseguito su un Mac”, ha spiegato Aiswariya Sreenivassan, responsabile del progetto di Apple.