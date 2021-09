iPhone 13 Pro preso di mira dai benchmark, con ottimi risultati

Anche se Apple ci ha fornito moltissimi nuovi dettagli in merito alla sua lineup degli iPhone 13, pronta ad arrivare nel corso dei prossimi giorni, non sono molti i dati emersi per quel che concerne i benchmark. Vi abbiamo già parlato dei primi risultati ottenuti dalla serie all’interno dell’articolo che potete trovare a questo link, ma c’è da specificare che la nuova serie del colosso di Cupertino ha ancora in serbo delle sorprese per gli utenti, e che in seguito alla conferenza diversi contenuti in merito a quanto non ancora annunciato da Apple giungono in rete.

Questa volta parliamo di benchmark arrivati su AnTuTu, piattaforma di test che sembra sia stata usata al fine di comprendere le reali potenzialità di un iPhone 13 Pro da un 1 TB di memoria per l’archiviazione. Sembra che il prezzo, ovviamente piuttosto alto, a cui Apple sta commercializzando il prodotto, non sia per nulla eccessivo, visto quando emerso e riportato sulle pagine di PhoneArena.

Nonostante l’A15 Bionic abbia infatti un clock poco migliore rispetto all’A14, il che è comunque positivo se si considera che entrambi sono costruiti sul processo a 5nm, troviamo un miglioramento delle performance del 44% prendendo in considerazione il device della scorsa generazione, anche grazie alla velocità di lettura e scrittura della memoria e alla RAM.

Sapevate che gli iPhone 13 sono già preordinabili? Nel corso della giornata di oggi infatti gli utenti si sono lanciati nell’Apple Store digitale al fine di riuscire ad accaparrarsi il proprio dispositivo, qualunque questo fosse, in seguito a quanto mostrato dalla compagnia. Anche se non abbiamo ancora dati precisi in merito ai risultati ottenuti da Apple con l’apertura dei preordini, le date di consegna degli iPhone 13 Pro sembrano essere già slittate, come abbiamo avuto modo di riportare all’interno del nostro approfondimento dedicato. Potete leggerlo semplicemente accedendo al seguente link.