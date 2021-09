iPhone 13 Pro, performance grafiche migliori del 55% rispetto al 12 Pro

In queste ore stanno uscendo i risultati dei primi benchmark dei nuovi smartphone Apple. L’iPhone 13 Pro si è distinto per le sue ottime performance grafiche, ottenendo un punteggio nettamente superiore a quello del suo predecessore, l’iPhone 12 Pro.

Il nuovo iPhone 13 Pro monta il SoC A15 Bionic. Anche se il chip è lo stesso dell’iPhone 13, il modello Pro può contare su una GPU significativamente più potente. Messo alla prova del test Geekbench, l’iPhone 13 Pro ha ottenuto un punteggio di 14216 nei cosiddetti test Metal, quelli che si occupano di valutare le performance grafiche degli smartphone.

E’ un risultato estremamente solido. L’iPhone 12 Pro negli stessi test si ferma ad un punteggio di 9123. I nuovi iPhone 13 Pro e 13 Pro Max risultano essere più potenti del 55% rispetto alla vecchia generazione.

Purtroppo allo stato attuale non abbiamo ancora i risultati dei benchmark dell’iPhone 13 ‘base’, ma solo del Pro. Sarà interessante conoscere il gap di performance tra l’iPhone 13 e l’iPhone 12. Come abbiamo scritto poco sopra, il chip A15 Bionic dell’iPhone 13 Pro non è esattamente lo stesso che troviamo sull’iPhone 13. La differenza è tutta in termini di GPU, da cinque core sul Pro e ‘solamente’ da quattro core sul modello base.