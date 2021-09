Apple Watch Series 7: leakati in rete nuovi dettagli

Non è passato molto da quando nel corso del suo evento il colosso di Cupertino ha svelato al mondo la nuova Apple Watch Series 7, di cui abbiamo parlato in maniera approfondita all’interno dell’articolo che potete consultare a questo link. Mentre è emerso che il dispositivo in questione userà lo stesso processore del Series 6 per quel che concerne tutti i modelli disponibili, sono spuntati in rete ulteriori dettagli relativi alle specifiche tecniche più precisi, e anche se si parla di informazioni ufficiali leakate è bene però non prendere il tutto come certo fino a che non arriveranno conferme ufficiali.

Stando a quanto riportato su Twitter, nel posto che potete vedere qui di seguito, l’utente Alixrezax potrebbe aver svelato i dettagli grazie a un documento. Il foglio in questione spiega che il nuovo Apple Watch dovrebbe avere un chipset il 20% più veloce rispetto all’Apple Watch SE, anche se non risulterà migliorato prendendo in considerazione la Serie 6. Vengono indicati inoltre un totale di 32 GB di spazio per l’archiviazione come si vociferava ormai da tempo

here’s a specs document from Apple showing Series 7 details https://t.co/1BSZb7PwKN — Alireza (@alixrezax) September 15, 2021

Si passai poi a parlare di un peso di 32 grammi per il modello di alluminio per la versione da 41 mm e di 38,8 grammi per quella da 45 mm, con l’edizione in acciaio inossidabile che invece peserebbe 42,3 grammi nel primo caso e 51,g grammi nel secondo e il modello in titanio che passerebbe a 37 grammi o 45,1 grammi. Come emerge quindi dai dati in questione, nel caso in cui il tutto risultasse vero avremmo a che fare con device più pesanti rispetto al passato, anche per via dello schermo maggiormente grande.

La compagnia ci ha ormai già svelato il resto, e anche se i nuovi dati non risultano ancora precisi c’è da dire che finalmente la situazione sembra più chiara, e questi sono in grado di anticipare quello che potremmo trovarci davanti con i nuovi modelli.