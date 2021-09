Welcome to the Blumhouse 2: i trailer dei quattro film su Prime Video

Ecco i trailer di Welcome to the Blumhouse 2, i nuovi film horror che verranno lanciati su Prime Video a ottobre.

Prime Video ha lanciato i trailer dei quattro film che faranno parte di Welcome to the Blumhouse 2, e che usciranno sulla piattaforma streaming a ottobre. Stiamo parlando di Bingo Hell, Black as Night, The Manor e Madres.

Qui sotto potete vedere il trailer di Bingo Hell di Welcome to the Blumhouse 2.

Questa è la sinossi di Bingo Hell:

Una grintosa anziana lotta per proteggere il suo amato quartiere da una forza malvagia che ha preso il controllo della sala bingo del quartiere e sta uccidendo i residenti in modi raccapriccianti.

Il film è diretto da Gigi Saul Guerrero e vede come protagonisti Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson.

Mentre questo è il trailer di Black as Night.

Ecco la sinossi:

Un’adolescente piena di risorse e assetata di vendetta, con i suoi amici fidati, trascorre l’estate combattendo contro i vampiri che terrorizzano New Orleans.

Il film è diretto da Maritte Lee Go ed ha come protagonisti Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Mason Beauchamp, Abbie Gayle, Craig Tate e Keith David.

Bingo Hell e Black as Night usciranno l’1 ottobre.

Ecco, invece, il trailer di The Manor.

Questa è la descrizione:

Dopo aver subito un lieve ictus, Judith Albright si trasferisce a malincuore in una storica casa di cura dove si convince che una forza soprannaturale stia uccidendo i residenti.

Il regista è Axelle Carolyn, mentre il cast vede presenti Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larsen, Fran Bennett e Katie Amanda Keane.

E, infine, vi mostriamo il trailer di Madres.

Qui sotto trovate la sinossi di Madres:

In dolce attesa del loro primo figlio, una coppia messicano-americana si trasferisce in una comunità agricola di migranti nella California degli anni ’70, dove strani sintomi e visioni terrificanti minacciano la loro nuova famiglia.

A dirigere il film c’è Ryan Zaragoza, mentre i protagonisti sono Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill e Elpidia Carrillo.

The Manor e Madres arriveranno su Prime Video l’8 ottobre.