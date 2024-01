Blumhouse e Atomic Monster lavoreranno insieme su futuri progetti

Due colossi delle produzioni horror, ma non solo, hanno deciso di unire le forze: stiamo parlando della Blumhouse di Jason Blum e della Atomic Monster di James Wan. L’annuncio è arrivato attraverso un post su X di Jason Blum.

Ecco il post condiviso che annuncia la collaborazione tra Blumhouse e Atomic Monster.

Our deal is …. Done. @blumhouse and #AtomicMonster have officially joined forces.

The preeminent homes for horror are now under one roof pic.twitter.com/xtLlFRVdOR

— Jason Blum (@jason_blum) January 2, 2024