Il diamante da sempre ha delle proprietà quali la durezza e la trasparenza, ma nell’ultimo periodo qualcosa sembra essere cambiato. In seguito ad una ricerca, è emerso che il diamante è considerato un materiale eccezionale per l’elettronica ad alta potenza.

Questo potrebbe, secondo alcuni ricercatori, essere utilizzato come metallo elettronicamente conduttivo. Questa la novità di cui parlano i ricercatori della Case Western Reserve University e dell’Università dell’Illinois Urbana Champaign che hanno scoperto recentemente una proprietà molto interessante dei diamanti con aggiunta di boro. Si tratta di scoperte molto interessanti perché potrebbero aprire dare il via alla produzione di nuovi dispositivi ottici biomedici e quantistici molto più rapidi ed anche più efficienti.

Scoperte nuove proprietà del diamante

I ricercatori in questione hanno scoperto che i diamanti drogati con boro, hanno al loro interno i plasmoni, ovvero delle onde di elettroni che si muovono nel momento in cui vengono colpiti dalla luce. Questo permette il controllo ed anche il potenziamento dei campi elettrici su scala nanometrica. Questa scoperta è molto interessante per i biosensori avanzati, per i dispositivi ottici su scala nanometrica ed anche per far si che possano esserci dei miglioramenti delle celle solari e dei dispositivi quantistici.

“Il diamante continua a brillare sia letteralmente che come faro per l’innovazione scientifica e tecnologica. Mentre ci addentriamo ulteriormente nell’era dell’informatica e della comunicazione quantistica, scoperte come questa ci avvicinano allo sfruttamento del pieno potenziale dei materiali al loro livello più fondamentale”. Questo quanto dichiarato da Giuseppe Strangi, professore di fisica alla Case Western Reserve.

Sostanzialmente, nel momento in cui la luce passa attraverso questi diamanti, all’interno le particelle generano plasmoni che producono dei colori ben specifici che vanno dal rosso rubino al giallo vibrante. Grazie a queste proprietà scoperte solo in tempi recenti, il diamante drogato con boro potrebbe essere utilizzato in contesti dove altri materiali potrebbero non essere impiegati.