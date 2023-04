Speak No Evil: James McAvoy protagonista del film Blumhouse

Ecco i primi dettagli di Speak No Evil, il nuovo progetto della Blumhouse con protagonista James McAvoy.

James McAvoy e Blumhouse sono pronti a creare un nuovo rapporto di collaborazione, considerando che lavoreranno insieme alla realizzazione di Speak No Evil. Si tratta di un progetto remake di un film danese uscito lo scorso anno che arriverà al cinema nell’estate del 2024, distribuito da Universal.

La storia raccontata mette al centro una famiglia danese che va a visitare un gruppo di amici tedeschi che hanno conosciuto durante una vacanza. Ciò che sembrava prospettarsi come un week-end rilassante da condividere insieme si trasformerà presto in una situazione davvero molto spiacevole.

L’attore e la casa di produzione hanno già collaborato per i due film Split e Glass. James Watkins (The Woman in Black) sarà il regista del progetto, mentre della sceneggiatura si occuperanno Christian Tafdrup e Mads Tafdrup. Jason Blum farà da produttore con la sua Blumhouse, e gli altri membri della produzione saranno Paul Ritchie, Christian Tafdrup, Jacob Jarek, e Bea Sequeira, assieme allo stesso James McAvoy.

Ricordiamo che la Blumhouse sta lavorando anche ad un reboot de L’Esorcista, ed anche all’adattamento per lo schermo di Five Nights at Freddy’s.