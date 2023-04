L’Esorcista: Jason Blum dichiara che è il film più rischioso a cui abbia lavorato

Jason Blum da anni sta lavorando a saghe di culto, come quella di Halloween, dalla quale ha tratto una nuova trilogia. Di recente la Blumhouse si è inserita in un progetto importante, considerando che avrà a che fare con il cult L’Esorcista. E lo stesso Jason Blum ha affermato che si tratta del film più rischioso a cui abbia mai lavorato.

Ecco le sue parole:

Si tratta di un progetto molto costoso. Di solito la barra per raggiungere il traguardo per noi è molto bassa, ed in questo caso è, invece, piuttosto alta. Non è un alto rischio per la Blumhouse in sé, perché noi siamo già stati pagati. Però si tratta di un rischio per i nostri partner. Perciò se mi chiedete qual è il progetto più rischioso mai fatto da noi potrei dire che è L’Esorcista. Rappresenta un grande rischio per la Universal.