iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15: Apple annuncia la data d’uscita

Si è parlato molto della data d’uscita di iOS 15 e degli altri sistemi operativi realizzati dal colosso di Cupertino, e finalmente nella giornata di oggi la nuova conferenza ha fatto chiarezza sulla questione una volta per tutte, svelando un dato particolarmente piacevole. Come confermato da parte della compagnia infatti, iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15 arriveranno per gli utenti esattamente nella giornata del 20 settembre 2021, particolarmente vicina.

Nel corso degli ultimi mesi le beta si sono susseguite a ritmo serrato, ed era ormai questione di tempo prima che finalmente l’azienda svelasse quando i nuovi OS sarebbero stati resi disponibili. C’è da dire che la data di indicata nel corso del Keynote di Apple presentato nella giornata di oggi era difficilmente immaginabile, visto che parliamo di un debutto fra meno di una settimana. Probabilmente, questa potrebbe riguardare anche alcuni dei nuovi dispositivi presentati, in arrivo fra pochissimo tempo.

Nel corso della conferenza abbiamo potuto dare uno sguardo a diverse grosse novità della compagnia, fra cui in particolar modo gli iPhone 13, di cui vi abbiamo rivelato tutti i dettagli all’interno del nostro articolo di approfondimento dedicato, a cui potete accedere da questo link. Non sono mancate anche ulteriori piacevoli sorprese, fra cui un nuovo iPad e un nuovo iPad mini, trovate a questo link e a quest’altro i nostri rispettivi articoli dedicati sui device.

Come detto, il nuovo aggiornamento è vicino, ma sarà bene procedere al download con cautela nella suddetta data, visto che non sono stati rari i casi di sovraffollamento dell’utenza desiderosa di voler aggiornare i propri dispositivi con l’ultimo aggiornamento rilasciato dal colosso di Cupertino. Restiamo in attesa di scoprire se ulteriori modifiche verranno confermate per iOS 15 e tutti gli altri OS appena citati, che senza dubbio sapranno sorprende l’utenza.