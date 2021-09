iPad mini: Apple svela i dettagli del nuovo modello

Dopo aver ammirato il nuovo iPad all’inizio del nuovo evento Apple, il focus si è spostato sull’iPad mini, il quale è stato mostrato nel corso della presentazione. Parliamo di un device che offrirà un display a retina liquida, con 8,3 pollici che però non aumenteranno le dimensioni del tutto, grazie ai bordi sottili. Abbiamo a che fare con 500 nits, e come confermato sarà presente il Touch ID nella parte superiore, anche se è confermata l’assenza della tecnologia Face ID. Un totale di 4 colori sono stati mostrati, come anche il supporto all’Apple Pencil di seconda generazione, attaccabile sul lato grazie al sistema magnetico.

Passando ai dettagli più tecnici, troviamo un aumento del 40% per le performance della CPU, e invece dell’80% per la GPU, come anche il Neural Engine che migliorerà fino a 2 volte il machine learning. Non manca anche il 5G, il Wi-Fi 6, e una delle migliori sorprese, come potete ammirare nell’immagine presente in copertina all’articolo, è la presenza di una presa USB C, utile per aumentare la connettività.

Si è parlato di un prezzo di 499$ dollari, con il tutto che risulta già ordinabile, anche se il device verrà rilasciato solamente nel corso della settimana.

Come spiegato, sia il nuovo iPad mini che il nuovo iPad sono realizzati al 100% con materiali riciclabili, il che è un ottimo dettaglio per la questione ambientale, con il tutto che è stato approfondito nel corso della conferenza. nel corso del suo evento Apple ci ha tenuto a specificare i dettagli legati all’ecosostenibilità per tutti i device presentati, in quanto sembra che la compagnia abbia messo un particolare focus al fine di completare il tutto rispettando l’ambiente.

C’è da dire che i veri protagonisti della serata sono stati gli iPhone 13, smartphone mostrati nel corso della conferenza di cui vi abbiamo parlato all’interno del nostro approfondimento dedicato, che trovate a questo link.