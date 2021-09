iPad di nona generazione: mostrato il nuovo modello da Apple, ecco i dettagli

I rumor avevano parlato di un imminente debutto del nuovo iPad, e la conferenza del 14 settembre di Apple ha accontentato l’utenza in tal senso. Nello specifico, abbiamo potuto ammirare il nuovo modello da vicino nel corso della presentazione, il quale come confermato arriverà sfruttando il chip A13 Bionic del colosso di Cupertino.

Un’importante novità riguarda Center Stage, feature mostrata nel corso della conferenza, assieme a diversi altri dettagli. Come confermato, il dispositivo debutterà già nel corso della prossima settimana, e sarà compatibile con tastiere Apple e di terze parti, come anche l’Apple Pencil di prima generazione, il che risulta particolarmente comodo. Parliamo di un sistema di connettività decisamente migliorato, il quale punta a fornire decisamente più possibilità per gli utenti per quel che concerne lo scegliere quali dispositivi associare al proprio device del colosso di Cupertino.

Nel corso della conferenza è stato confermato che il nuovo dispositivo accessibile verrà reso disponibile a partire dalla prossima settimana al prezzo di 329$, con un totale di 64 GB di memoria (parliamo del doppio rispetto al precedente modello). Non troviamo una versione 5G, ma c’è stato posto per parlare di quella Educational, la quale verrà venduta a partire invece da un totale di 299$.

Come spiegato nel corso della conferenza, avremo a che fare con un aumento delle performance del 20% per CPU e GPU grazie al chip A13 Bionic appena citato, come anche il Neural Engine, sistema di intelligenza artificiale approfondito nel corso del Keynote di Apple.

Per quel che concerne la camera, abbiamo a che fare con una Ultrawide da 12 MP, la quale sarà in grado di inquadrare e zoomare in automatico come spiegato nel corso del video di presentazione, sfruttando la versione Center Stage. Durante la conferenza abbiamo potuto dare uno sguardo anche ai nuovi iPhone 13, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato per tutti i dettagli sui dispositivi mobile.