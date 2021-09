Apple presenterà un iPad entry-level questa sera? (rumor)

14—Set—2021 / 11:21 AM

Secondo il leaker cinese PandaIsBaid, tra poche ore Apple potrebbe presentare la nuova versione del suo iPad base, quello più economico e con specifiche da entry-level.

Questa sera Apple presenterà ufficialmente i suoi nuovi iPhone 13. Molto probabilmente presenterà anche alcuni altri device, se è quasi certo che verrà presentato il nuovo Apple Watch Series 7 (forse con poche scorte al lancio), in queste settimane abbiamo assistito anche a diversi rumor su alcuni altri possibili annunci.

Tra le tesi più gettonate troviamo proprio il rinnovo della linea iPad, un’ipotesi che era stata avvalorata anche dal noto giornalista di Bloomberg, Mark Gurman. Effettivamente, qualche indizio convincente c’è: tanto per iniziare, l’attuale generazione dell’iPad, l’ottava, negli USA è out-of-stock praticamente ovunque. Secondo il giornalista questo potrebbe indicare l’imminente arrivo del nuovo iPad.

Così abbiamo ben due voci – tendenzialmente affidabili – che ipotizzano che l’iPad 9th gen potrebbe essere la “one more thing” di questa sera. Altre voci ipotizzano che Apple possa presentare i nuovi AirPods, mentre la mela moriscata potrebbe presentare i suoi nuovi iPad – base e mini – con un evento ad hoc ad ottobre, assieme ai nuovi Macbook.

Per conoscere la verità, non resta che aspettare questa sera. La presentazione di Apple “California Streaming” verrà trasmessa in diretta streaming alle 19:00, ore italiane.