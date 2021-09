Apple Watch Series 7: l’annuncio è vicino ma ci saranno poche scorte?

Si è parlato molto in queste settimane dei prossimi Apple Watch, e sembra che la Series 7 di Apple possa essere più vicina di quel che immaginiamo, almeno stando a un recente report di un noto giornalista. Parliamo di Mark Gurman, figura particolarmente importante nel settore, rinomata per i propri contenuti su Bloomberg, e che con la sua newsletter Power On fornisce importanti novità in anticipo sul mercato, specialmente per quel che concerne i prodotti in sviluppo presso Apple.

Stando a quanto dichiarato, l’annuncio della nuova serie di Apple Watch dovrebbe essere particolarmente vicino, visto che si parlerebbe di solamente una manciata di giorni. Il tutto dovrebbe arrivare nel mese di settembre, come hanno confermato anche diversi report tempo a dietro, e questa volta avremmo modo di scoprire tutte le novità di iPhone 13 e Apple Watch Series 7 su un unico palcoscenico, dove il tutto verrebbe esposto da parte dell’azienda in poco tempo, con questa che sarebbe pronta a farci scoprire il prima possibile di più sulle sue novità in cantiere.

C’è tuttavia un dettaglio poco piacevole, visto che stando a Gurman i dispositivi non saranno facilmente reperibili. Come avviene per diversi device che approdano sul mercato, sembra che potrebbero esserci grossi problemi di scorte, e che quindi alcuni utenti rimarranno abbastanza delusi dalle quantità che verranno fornite al lancio.

Non sappiamo ancora in che modo Apple potrebbe affrontare la situazione, considerando che il giornalista ha anche preso in considerazione la presenza di un annuncio che arriverà solamente fra qualche mese, oppure di una presentazione vicina a quella degli iPhone 13. In ogni caso, questa vedrebbe i prodotti arrivare solamente dopo tempo, per permettere alla maggior parte degli utenti che vorranno accaparrarsi uno dei prossimi Apple Watch di mettere mano sul dispositivo.