Alcuni ricercatori di importanti università come la British Columbia e l’Harvard Medical School hanno deciso di avviare una nuova ricerca che ha preso in esame quasi 60.000 partecipanti appartenenti a nazioni diverse. Questi sono stati sottoposti a diversi esperimenti che sono durati quasi 20 anni, in maniera da capire in che modo i loro disturbi mentali progredissero nel tempo. Ci riferiamo a problematiche che riguardano la dipendenza dalle sostanze, gli attacchi di panico e di ansia, i disturbi dell’umore e via dicendo.

I ricercatori sono riusciti ad ottenere dei risultati importanti, molti dei quali si focalizzano sul fatto che chi ha davvero bisogno tende a non riconoscere questa necessità. Purtroppo, però, anche tutte quelle persone che chiedono direttamente un intervento non vengono assecondate e, soprattutto, non sono seguite come dovrebbero. Tutti gli esaminati hanno quindi dovuto rispondere ad un sondaggio guidato dal dottor Vigo e dal dottor Kessler.

Salute mentale: ecco che cosa è stato chiesto ai partecipanti

Il sondaggio in questione poneva diverse domande agli esaminati come, ad esempio, la facoltà di intuire il bisogno di aiuto e la possibilità di rivolgersi allo stesso servizio sanitario. Si è poi chiesto alle persone chi fra loro ricevesse un trattamento adeguato al proprio problema e chi, invece, non si sentisse pienamente accolto dal sistema.

Meno della metà delle persone hanno ritenuto soddisfacente l’assistenza sanitaria che stavano ricevendo poiché parliamo di una percentuale che sfiora il 7%. La questione è molto delicata poiché bisognerebbe intervenire sugli aspetti generici della questione in quanto, come è giusto che sia, le persone si rivolgono al proprio medico di base quando hanno un problema.

Il compito del professionista diventa quello di indirizzarli verso uno specialista che possa prendersi carico della loro situazione, ma non sempre queste figure godono della giusta preparazione per farlo. Ecco perché è importante fornire loro i mezzi necessari per affrontare questa situazione, evidenziando tutte le mancanze presenti nel sistema.